Москва, 18 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Российский рубль к концу недели снижается в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«Россиянин» снова падает при относительно стабильной цене на нефть. С чем это связано? С очередным обострением геополитических рисков. Инвесторы уводят капитал в безопасные активы, так как боятся осложнения отношений между США и Северной Кореей», — сказала эксперт.

«Причем тут рубль? Он — валюта развивающейся экономики, а значит, очень подвержен влиянию извне», — отметила она.

«На следующей неделе рубль вполне может ощутить поддержку со стороны налогового периода, когда экспортеры будут продавать валютную выручку и приобретать отечественную валюту для уплаты налогов и акцизов», — пояснила Бодрова.

«Однако этот фактор опоры будет действителен только при условии стабильной нефти», — полагает эксперт.

Добавим, 18 августа доллар США стоит 59,50 (+0,5%). Евро торгуется по 69,86 рубля (+0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 21 августа, составляют 59,36 рубля за американскую валюту и 69,71 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 12 и 6 копеек соответственно.

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