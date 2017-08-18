Москва, 18 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. На российском валютном рынке 19 августа наблюдаются локальные распродажи. Снижение рубля идет в рамках общей тенденции ухода инвесторов от рисковых активов, а также фиксации части позиции перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Однако помимо этих факторов в целом внешний фон сегодня благоволит «деревянному». Нефть хоть и консолидируется в боковике, тем не менее торгуется в плюсе выше $50 дневной скользящей средней. Спрос на долговом рыке также поддерживает национальную валюту. Индекс RGBI вплотную приблизился к максимумам 2017 года. Торгуется в районе 138,4», — пояснил эксперт.

«Основные риски для рубля по-прежнему заложены в нефти. Если данные от минэнерго на этой неделе по запасам сырой нефти вышли неплохие, то по бензину запасы выросли на 22 тысячи баррелей, что выглядит достаточно негативно, учитывая приближающийся конец автомобильного сезона в США», — отметил Капустянский.

«Плюс начали снова нарастать риски роста добычи нефти со стороны сланцевых компаний США. Данные от Baker Hughes начали демонстрировать рост на прошлой неделе», — добавил он.

«Технически не исключено, что на следующей неделе валютная пара доллар/рубль доберется до уровня 58 — 58,50. Однако, чтобы преодолеть его, необходим значительный стимул. Пока такого на горизонте нет. Налоговый период — это слабый драйвер для более серьезного роста. Что касается верхней границы, то сопротивление находится в диапазоне 60−62», — полагает эксперт.

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