Москва, 18 августа, 2017, 17:39 — ИА Регнум. В Пресненский суд Москвы поступило сразу несколько исков о защите чести, достоинства и деловой репутации в адрес известного активиста за сохранение Серебряного бора — эколога Сергея Менжерицкого. Истцами выступают главы столичных природоохранных ведомств, которых в своих публикациях эколог ранее обвинил в некомпетентности и коррупции. Об этом член рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному бору при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергей Менжерицкий заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 августа.

Грозное оповещение о карах в случае неявки

На данный момент в суд поступило уже четыре обращения. Инициаторами разбирательств стали глава ДПиООС города Москвы Антон Кульбачевский, его заместитель Сергей Мельников, бывший руководитель ГБПУ «Мосприрода» Р., а также руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий парка Москворецкий и Серебряного бора Роман Мацура.

Иски вызваны отрицательной позицией Менжерицкого в отношении «тотальной коммерциализации Серебряного бора», которая, как он заявляет, вот уже 10 лет насаждается властями Москвы. По мнению эколога, эта политика продиктована коррупционным сращиванием чиновников и бизнесменов, развернувших в Серебряном бору целую инфраструктуру по оказанию платных услуг, грубо противоречащих природоохранному законодательству. Свою позицию эколог неоднократно озвучивал в публикациях в соцсетях и СМИ и на круглых столах по экологии в Мосгордуме и Общественной палате Москвы.

«Сразу после моих зимних публикаций, сообщавших об очередных фактах вопиющего чиновничьего произвола в Серебряном бору, господа Кульбачевский и Мацура подали заявление в полицию с просьбой возбудить против меня уголовное дело о клевете, однако следователи, которых я ознакомил с рядом документов, в возбуждении дела отказали. Более того: они даже предложили мне подать встречное заявление о фактах коррупции в структурах ДПиООС!» — заявил общественник.

По его словам, получив отказ в полиции, главы департамента обратились в Пресненский районный суд с гражданскими исками о защите чести и достоинства, после чего начались «странности».

"Суд, видимо, принял их иски так близко к сердцу и с таким пониманием отнёсся к их оскорблённым чувствам и расшатанным нервам, что решил рассматривать дела… без присутствия ответчика, то есть меня! Отличная идея, правда? Предел мечтаний всех чиновников: суд выслушивает только их мнение и принимает «единственно верное и справедливое решение» исключительно в их пользу!» — отметил эколог.

Так, Менжерицкий утверждает, что 6 августа 2017 года достал из почтового ящика извещения, из которых узнал о поступлении на своё имя двух заказных писем разряда «Судебные». Датой создания обоих извещений, исходя из почтовых штампов в верхнем правом углу, являлось 4 августа 2017 года.

10 августа Сергей Менжерицкий получил письма и обнаружил внутри две судебные повестки Пресненского районного суда, подписанные секретарями судьи Жанны П., сотрудниками А. и М. В них сообщалось, что он является ответчиком по гражданским делам № 02−6396/2017 и № 02−6358/2017 и ему предлагалось явиться в качестве ответчика на судебные заседания, назначенные, соответственно, на 1 и 2 августа 2017 года, то есть ранее даты создания извещений. В письмах также содержались предупреждения о том, что в случае неявки в суд без уважительных причин, дела будут рассмотрены в отсутствие ответчика.

Согласно штампам канцелярии Пресненского районного суда на почтовых конвертах, данные повестки были направлены, соответственно, тоже 1 августа и 2 августа 2017 года, то есть непосредственно в дни проведения судебных заседаний, на которые ему предписывалось явиться.

При этом, как известно, контрольные сроки прохождения почтовой корреспонденции в городе Москве, установленные Почтой России, составляют 3 дня (два дня плюс день поступления в почтовое отделение), а сроки хранения и выдачи отправлений разряда «Судебные» — 7 календарных дней, о чём указано в каждом почтовом извещении.

Непреложный факт, по словам Менжерицкого, состоит в том, что при назначении даты и времени заседаний суд полностью проигнорировал нормативы Почты России, то есть контрольные сроки прохождения корреспонденции по Москве и сроки хранения и выдачи отправлений разряда «Судебные», чем сознательно нарушил законные права и интересы ответчика и отказал ему в возможности отстаивать их в судебном процессе.

«Как говорится, дело в шляпе! Заседания прошли успешно и к взаимному удовольствию участников, то есть истцов Антона Кульбачевского, Романа Мацуры и судьи Жанны П. Путём простых почтовых манипуляций гражданин, посмевший покритиковать московских чиновников, лишён московским судом элементарного права на защиту. Гениально, правда?!» — заявляет экозащитник.

Как он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, на днях с иском о защите чести и достоинства к нему также обратились Сергей Мельников — заместитель Антона Кульбачевского, и Р. — теперь уже бывший руководитель ГПБУ «Мосприрода». В связи с чем 15 августа 2017 года Менжерицкий получил по почте очередные судебные повестки, подписанные секретарем судьи Жанны П., в которых ему предлагалось явиться на судебные заседания по гражданским делам № 02−6361/2017 и № 02−6362/2017 к 9 часам утра и 8 часам вечера 8 августа 2017 года соответственно. Причём, как утверждает ответчик, в повестках отсутствовали номера залов для проведения судебных заседаний. Датой создания обоих повесток, исходя из соответствующих штампов на конвертах, является 8 августа 2017 года.

«То есть, судя по графику работы Пресненского суда, эти повестки делались прямо во время судебных заседаний, на которые я приглашался как ответчик, и тоже имели единственной целью исключить моё участие в процессе! Разумеется, цель была «блистательно» достигнута. Менжерицкий и об этих судебных заседаниях узнал лишь спустя неделю после того, как они завершились. И вновь мои процессуальные права были нарушены самым грубым и хамским образом», — утверждает общественник.

Он считает, что речь идёт не о случайных ошибках секретариата суда, а о противоправном сговоре, направленном на получение истцами подавляющего преимущества перед ответчиком.

«Уничтожается важнейший принцип судопроизводства — принцип состязательности сторон. Пресненский суд, таким образом, открыто демонстрирует свою заведомую ангажированность и необъективность. Получается, что для принятия решения ему достаточно лишь мнения «оскорблённых» чиновников правительства Москвы, которых экологический активист обвинил в некомпетентности и коррупции. Поздравляю с этим печальным фактом всех москвичей. Что называется — дожили», — уверен общественник.

Пресс-секретарь ведомства Анастасия Пылина в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM не смогла объяснить, почему повестки из суда оформляются именно в те дни, на которые назначены судебные заседания.

Что же касается самих слушаний, на которые не смог попасть эколог, то, по словам представителя Пресненского суда, здесь речь идет о досудебном приёме у судьи, а непосредственные разбирательства назначены на сентябрь 2017 года. По её словам, до этого времени у защитника Серебряного бора есть все возможности, чтобы письменно представить свои доказательства, оформить ходатайства и так далее. Кроме того, он может прийти на личный прием к судье Жанне П. и представить какие-либо документы.

«Господину Менжерицкому было сообщено о том, что судебные повестки, которые он получил якобы задним числом, это не вызов сторон на судебное заседание. Это были извещения на досудебную подготовку. Были ли они задним числом, либо не задним, я утверждать не могу, потому что не я их направляла, конвертов у меня нет, повесток соответственно тоже, и проверить информацию о том, когда были отправлены эти повестки, я, к сожалению, не могу», — заявила Пылина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни статус особо охраняемой природной территории, ни статус памятника природы регионального значения не спасают Серебряный бор от уничтожения. Так, к примеру, совсем недавно в его охранной зоне вместо Центра водных видов спорта «Динамо» с гостиницей для спортсменов (как гласит проект) был возведён элитный посёлок таун-хаусов и резиденций «Берег столицы». Природоохранные активисты заявляют, что благоустройство территории, проведенное зимой 2016−2017 года нанесло экологии памятника природы непоправимый ущерб.

Подробности читайте здесь: Территорию водной станции «Труд» в Москве застроили элитными таунхаусами

И здесь: Отдых в Серебряном бору станет платным?