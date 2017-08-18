Киев, 18 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Деятельности учительницы, которая повезла в Россию украинских учеников, должна быть дана правовая оценка службой безопасности Украины (СБУ), заявил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, сообщает 18 августа «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

По его словам, посещение учительницей из Киева вместе со своими учениками России во время летних каникул не попадает под ответственность министерства образования Украины, поэтому запретить поездку Минобр не может.

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Тем не менее в Минобре тщательно изучили досье учительницы и попытались с ней связаться, впрочем, безуспешно. Несмотря на положительные характеристики из школы, в правительстве Украины обеспокоились тем, что учительница захотела ознакомить своих учеников с Россией.

«Когда вернется, мы попробуем все выяснить», — сказал Хобзей.

Напомним, по данным киевского отделения Российского центра науки и культуры, около 70 учеников украинских школ поехали на каникулы в Москву и Санкт-Петербург по учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».

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В Киеве тут же заявили, что со школьниками в России будут «работать спецслужбы». Так, депутат Верховной рады Наталья Веселова заявила, что деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве надо проверить на «причастность к российским спецслужбам».