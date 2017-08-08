Игнорируя историю: «Гражданам Украины нечего ездить в Россию»

Киев, , 12:33 — REGNUM Граждане Украины не должны ездить в Россию, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 8 августа «Обозреватель».

Таким образом, министр прокомментировал вопрос о своем отношении к полной транспортной блокаде Крыма и Донбасса со стороны Украины.

«Я сразу это поддержал, и многое было сделано тоже по нашей инициативе», — сказал Омелян.

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Он отметил, что граждане Украины «должны идти в Европу», поскольку именно такое решение приняла новая киевская власть после государственного переворота в 2014 году. Омелян также добавил, что Россия — это не то место, куда должны приезжать жители Украины.

«Нечего туда ездить», — уверен член правительства.

Он уточнил, что исключение можно сделать разве что для тех граждан, которые имеют семью в России. При этом министр не объяснил, как быть с тем, что примерно каждый второй житель Украины имеет родственников в России.

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Напомним, накаленная антироссийская пропаганда началась на Украине с момента государственного переворота в Киеве после майдана 2013−2014 годов. Когда к власти пришли украинские националисты, Россия была объявлена «империей зла» и «страной-агрессором», а целью и идеалом любого украинского гражданина сделали «цивилизованную Европу».

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