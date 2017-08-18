Москва, 18 августа, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Доходы населения в ближайшее время не смогут перейти к росту из-за нестабильной экономической обстановки в стране и зарубежных санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Для того, чтобы реальные доходы граждан росли, нужно добиться того, чтобы цены на товары росли медленнее, чем зарплаты, считает он.

«Реальные доходы населения и уровень средней заработной платы отражают разные показатели. Реальные доходы — это покупательская способность зарплаты, объем тех товаров и услуг, которые на них можно купить», — напоминает Алехин.

По его словам, сегодня цены на товары и услуги растут опережающими темпами по отношению к росту зарплаты.

«Поэтому граждане не могут позволить себе больше покупать — денег вроде бы становится больше, но купить на них можно все меньше», — отмечает Алехин.

Он считает, что ситуация изменится тогда, когда эти показатели поменяются местами — то есть, рост цен будет медленнее роста доходов.

«В ближайшее время ждать этого не стоит, поскольку в условиях нестабильной экономической обстановки и санкций снижение цен на товары и услуги не произойдет», — уверен Алехин.

Реальные располагаемые доходы россиян за июль 2017 года сократились на 3,1%, отмечет официальная статистика Росстата. По его данным, общий спад доходов населения с января 2017 года составил уже 1,4%.