Москва, 18 августа, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Котировки черного золота на этой неделе несколько раз пытались пробиться ниже отметки в $50 за баррель марки Brent, но каждая из этих попыток оказывалась провальной. Этот позитив на нефтяном рынке оказывает поддержку курсу российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Однако главный фактор, который держит рубль на достаточно высоких уровнях — это то, что ЦБ РФ изъял 1 трлн рублей из банковской системы. 150 млрд было изъято в виде облигаций, которые впервые за многие годы вновь начал выпускать Центробанк. Еще 850 млрд было привлечено в виде средств, которые банки разместили на депозитах ЦБ под ставку, близкую к 9%. Таким образом, триллион рублей, который потенциально мог пойти на спекуляции с валютой, ушел с рынка», — пояснил эксперт.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей 40 копеек, евро торгуется в районе отметки 69 рублей 70 копеек, индекс ММВБ упал до 1925 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются в районе $51 за баррель.

«На следующей неделе поддержку российской валюте начнет оказывать еще и налоговая неделя. Экспортеры будут уплачивать налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Этот фактор традиционно поддерживает курс рубля», — считает эксперт.

«В том случае, если не будет каких-то потрясений на международных рынках, то вполне вероятно, что август завершится вблизи 59—60 рублей за доллар. Однако при этом не снимаются прогнозы по поводу достижения уровня 62—63 рубля за доллар, просто теперь эти прогнозы будут переноситься на более поздние периоды», — отметил Задоя.

«В работе на финансовых рынках можно говорить о каких-то ценовых уровнях, но говорить о периодах, и за какое время будут достигнуты эти уровни — это практически невозможная задача. Поэтому прогноз остается прежним, а вот сроки немного смещаются», — уточнил эксперт.

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