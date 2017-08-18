Москва, 18 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Тема военной подготовки студентов гражданских вузов остается в центре внимания Министерства обороны России. Об этом сегодня, 18 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства, сообщили в Минобороны РФ.

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По его словам, военные кафедры планируется открыть в университетах Удан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и Тамбова.

«В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства РФ о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт», Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете», — перечислил министр.

Также сегодня на повестке дня стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах.

«В первую очередь, это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного уни­верситета в Чите, Камчатского государственного техничес­кого университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина», — уточнил министр.

Позже ректорам вузов предоставят возможность доложить, насколько их вузы готовы обеспечить качественную военную подготовку студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание коллегии военного ведомства. В заседании приняли участие руководящий состав Вооружённых сил РФ, представители органов государственной власти и ректоры ряда ведущих вузов страны.

На коллегии обсуждались ход реализации планов деятельности Центрального, Восточного военных округов и Каспийской флотилии, а также военной подготовки студентов гражданских вузов.

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