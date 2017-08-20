Вашингтон, 20 августа, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Усилия президента США Дональда Трампа по «возвращению Америке величия» все более наталкиваются на противодействие американской элиты. Есть ли у президента в запасе выигрышный ход, который мог бы позволить ему сломить это сопротивление, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Abc7ny.com Сделаем америку снова великой

Американская двухпартийная система, выглядевшая конкурентной и демократичной, на поверку оказалась сговором американской верхушки. Подтверждение этому было получено совсем недавно в ходе трагических событий в Шарлоттсвилле, когда Трамп вынужден был одновременно раскланиваться перед леваками и пытаться защитить своего избирателя. Традиционная Америка, пытающаяся защитить свою историю и чувство патриотизма, оказывается теперь под организованной атакой и обвинениями в расизме. При этом имеющий место черный расизм так же, как и левацкий антигосударственный анархизм, не замечается в упор.

Расчет на поддержку в лице сенаторов-республиканцев оказывается дутым. Похоже, что последняя надежда, которая остается Трампу, это обращение к американскому народу напрямую, такое, которое позволить ему объединить вокруг себя не сторонников той или иной партийной программы, а все здоровые силы, в том числе и около половины демократического электората, который следовал за Берни Сандерсом. Только глубокая реформа закосневшей политической системы сможет свернуть США с опасного курса, ведущего к гражданской войне.

Читайте подробности в статье: Трамп находится в полушаге от победы. Готов ли он его сделать?

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