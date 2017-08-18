Сиэтл, США, 18 августа, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В США неожиданным последствием событий в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) может стать снос памятника Ленину в Сиэтле, которого «под сурдинку» записали в символы «ненависти, расизма и насилия». Об этом в интервью радиостанции KIRO заявил мэр Сиэтла Эдвард Мюррей.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Памятник Ленину. Сиэтл

Сославшись на обращения жителей города, Мюррей призвал снести два монумента: мемориал конфедератам на кладбище Лейк-Вью и статую Ленина в районе Фримонт. По его мнению, нельзя идеализировать тех, кто совершал жестокие зверства.

Говоря о символах «ненависти, расизма и насилия», мэр Сиэтла включил в их число и статуи, «идеализирующие основателя авторитарного советского режима». О том, как расизм, реально существовавший в США на протяжении сотен лет, связан с основателем СССР, в котором подобного явления быть не могло по определению, городской глава не пояснил.

«В последние несколько дней жители Сиэтла выразили озабоченность и разочарование в отношении символов ненависти, расизма и насилия, которые существуют в нашем городе», — говорится в заявлении Мюррея.

В США, по его мнению, не должно быть политической символики, а если она есть, то должна быть ликвидирована.

«Это включает в себя как конфедеративные мемориалы, так и статуи, которые боготворят основателя авторитарного советского режима», — сказал он.

«Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны идеализировать тех, кто совершал жестокие зверства и пытался разделить нас по признаку того, кто мы есть и откуда», — отметил также мэр, видимо, забыв, что в «кто мы есть и откуда» входит и Гражданская война, и Реконструкция, и американский Юг, и ку-клукс-клан, что прекрасно показано в фильме «Рождение нации». Да и в целом идеи фашизма и сам расизм мало кого пугали в США вплоть до эпохи толерантности.

В американской элите уже к началу ХХ века жили основные предпосылки фашизма — антисемитизм, антикоммунизм и ненависть к народу. Они и не могли никуда деться после Гражданской войны: Реконструкцию как не приняла половина страны, так и эта же половина не сдала своих взглядов. Стоит ли тут вспоминать про послевоенные действия «против евреев и коммунистов», а также различные «нацистские курьёзы», вроде возглавлявшего Интерпол офицера СС Поля Диккопфа (кстати, Интерпол отказался заниматься преследованием нацистских преступников) или Райнхарда Гелена в форме генерала США.

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И с этим наследием невозможно разобраться, снеся памятники и объявив кого-то по голливудскому сценарию «плохими ребятами». Точнее, в угоду «толерантности» только и можно сносить памятники и выставлять низовые правые структуры исчадиями ада, не касаясь при этом как настоящих правых в Конгрессе США, так и глобалистов, которые могут дать фору нацистам в попытках переустроить мир.

Кроме того, памятник Ленину принадлежит частному владельцу и к тому же выставлен на продажу. Дело в том, что статую Ленина в Сиэтл привезли после падения коммунистического режима в Чехословакии из Попрада (сейчас — Словакия). Ее купил Льюис Карпентер, а его наследники установили монумент в 1994 году в сквере частного владения.

То есть снести своим решением власти города памятник Ленину не могут. То же касается и монумента конфедератам — он также стоит на частной территории, и для его сноса необходимо согласие владельца.

Примечательно, что днем ранее на Украине отчитались о полном избавлении от памятников Ленину. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что завершен окончательный демонтаж 1,32 тыс. монументов создателю Советского государства.

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Война за переписывание своей истории в угоду толерантности началась и в США: после столкновений ультраправых активистов и их противников в городе Шарлотсвилле власти города Лексингтон (штат Кентукки) собрались снести два памятника конфедератам.

Соответствующее заявление уже сделал мэр города Джим Грей. По его словам, он все равно собирался это сделать: монументы перенесут с улиц города в историческое здание суда.

«Трагические события в Шарлотсвилле привели к тому, что я выступил с этим заявлением раньше, я собирался сделать его на следующей неделе», — пояснил свое решение градоначальник.

В городе Шарлотсвилле, по данным полиции, в ходе столкновений погибли три человека, пострадали 35. Беспорядки вспыхнули после того, как местные власти решили снести памятник генералу-южанину Роберту Ли. Президент США Дональд Трамп осудил столкновения, отметив, что в конфликте виноваты обе стороны.

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За это Трампа подвергли резкой критике. Выступил в Twitter бывший президент США Барак Обама, процитировавший Нельсона Манделу, в адрес Трампа резко высказался влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, который приписал президенту США «шаг назад» и заявление о равенстве между «неонацистами, сторонниками Ку-клукс-клана и людьми вроде Хизер Хейер».

Трамп в ответ решительно отверг приписываемую ему позицию, назвав высказывание сенатора ложью и желанием напомнить о себе. «Линдси Грэм в поисках публичности соврал самым отвратительным образом, заявив, что я приравнял сторонников Ку-клукс-клана с людьми вроде Хейер», — написал в Twitter глава Белого дома.

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Хизер Хейер — одна из погибших в Шарлотсвилле. 32-летняя сторонница борьбы за равноправие погибла, когда автомобиль протаранил сотни активистов, которые вышли на улицы города с протестом против акции ультраправых.