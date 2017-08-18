Барселона, Испания, 18 августа, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Спецслужбы США предупреждали власти Испании о существовании угрозы терактов в Барселоне, сообщает 18 августа Periodico.

Stefano Mortellaro Испания. Улица Рамбла

Центральное разведывательное управление в своем предупреждении два месяца назад даже указало, что террористический акт может произойти на улице Рамбла.

Правоохранительные органы Испании отреагировали на данное сообщение, заявив, что «они все поняли» и «справятся сами».

Напомним, 17 августа небольшой фургон въехал в толпу людей в Барселоне, 13 человек погибли, более 80 пострадали. Данный инцидент был признан правоохранительными органами терактом.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло ответственность за совершенное преступление.

Позднее в городе Камбрильсе, недалеко от Барселоны, был совершен еще один теракт, благодаря работе полиции обошлось без жертв.