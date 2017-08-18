Пекин, 18 августа, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 18 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6744 юаня за доллар. Таким образом, американская валюта прервала серию укреплений юаня, «отыграв» у национальной валюты КНР 35 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Ослабление юаня произошло на следующий день после очередного скачка курса, когда китайская валюта укрепилась на 70 базисных пунктов. Накануне доллар США «отыграл» у юаня еще 178 пунктов, пишет «Чжунго жибао».

По прогнозам экспертов, в ближайшие дни юань продолжит дешеветь, постепенно возвращая доллару 586 базисных пунктов, набранных на 33-й рабочей неделе. Власти КНР заявили, что ослабление юаня вызвано активностью третьих стран на международном финансовом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 17 августа, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6709 юаня за доллар.