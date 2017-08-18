Сиэтл, США, 18 августа, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Памятник Владимиру Ленину, который стоит на одной из улиц во Фримонте в пригороде Сиэтла (штат Вашингтон), необходимо демонтировать. Об этом, как передает Mynorthwest, сообщил мэр города Эд Мюррей.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Памятник Ленину. Сиэтл

По его словам, в последние дни местные жители выражали озабоченность и разочарование в связи с тем, что в городе «существуют символы ненависти, расизма и насилия».

«Мало того что они (памятники) символизируют историческую несправедливость, их существование вызывает боль у тех, кто сам или чьи члены семьи были затронуты этими зверствами», — говорится в заявлении Мюррея.

При этом мэр города отметил, что это в первую очередь относится к памятнику Ленину и мемориалу солдатам Конфедерации. По его словам, эти памятники должны быть снесены, несмотря на то, что они находятся на частной территории.

«Мы никогда не должны забывать свою историю, — сказал Мюррей. — Но мы также не должны боготворить фигуры, совершившие жестокие зверства и стремившиеся разделить по принципу того, кто мы и откуда мы пришли».

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки, связанные со сносом памятника генералу Роберту Ли, который командовал войсками Конфедерации в годы Гражданской войны в США, ранее прошли в Шарлотсвилле. Ультраправые пытаются отстоять памятник, их противники требуют немедленного сноса.