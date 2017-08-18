Барнаул, 18 августа, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Российские аграрии заговорили о кризисе перепроизводства на зерновом рынке и нехватке мощностей для хранения урожая. Особенна чувствительной к изменениям на рынке оказалась Сибирь, которая, как следует из данных «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), является лидером по объемам хранения зерна интервенционного фонда (1,7 млн тонн), передает корреспондент ИА REGNUM. По данным начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края Татьяны Зелениной, за хранение «закромов Родины» алтайским элеваторам задолжали 90 млн рублей.

Светлана Шаповалова Алтайское зерно

Светлана Шаповалова Зерновые на алтайском поле

«Переговоры с Минсельхозом о погашении задолженности ведутся, но вопрос до сих пор не решён», — подчеркнула чиновница.

Напомним, государство использует механизм интервенций, чтобы регулировать внутренний рынок. Его смысл заключается в том, чтобы осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен закупить зерно у производителей для их поддержки. А в осенне-весенний период — продать урожай, чтобы сдержать рост цен. Объединенная зерновая компания в этом механизме выступает государственным агентом по управлению фондом.

Светлана Шаповалова Пшеничное поле. Алтайский край

В 2016 году на хранение интервенционного фонда в Алтайском крае претендовали 18 элеваторов, но по факту в перечне предприятий — хранителей запасов зерна федерального интервенционного фонда урожая 2016 значатся только шесть предприятий: ООО «Алтайская мукомольно-крупяная компания», ООО «Бурлинский элеватор»,ООО «Житница Алтая», ООО «Каменский элеватор», АО «Третьяковский элеватор» и АО «Хлебная база № 39». Но к октябрю 2016 года государственную аккредитацию имели только четыре зернохранилища, два из которых были практически заполнены.

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«В прошлом году были готовы к аккредитации ещё порядка 10 предприятий, но просто интервенция закончилась, и предприятия не успели аккредитоваться», — пояснила Зеленина. По ее словам, в настоящее время на алтайских элеваторах находится порядка 217 тысяч тонн государственного запаса.

Светлана Шаповалова Уборка озимых на Алтае

Аналогичная ситуация складывается в соседней Новосибирской области, где хранится 423 тысячи тонн зерна интервенционного фонда, и даже есть зерно урожая 2009 года.

«Столько лет хранить зерно нельзя. Мы будем настаивать, чтобы ОЗК «передвинула» часть зерна в другие регионы. Необходимо освободить элеваторы под зерно нового урожая, аграрии в текущем году планируют получить около 2,6 млн т зерновых», — заявил недавно в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

Светлана Шаповалова Зерновые на Алтае. Уборка в Советском районе

Сумму долга перед элеваторами министр не озвучил, но, по данным ТАСС, ранее она превышала 160 млн рублей. Власти региона неоднократно обращались в Минсельхоз РФ с просьбой разрешить эту ситуацию. Очередные переговоры между правительством региона и ОЗК, по словам Василия Пронькина, пройдут в Новосибирске 22 августа.

Между тем в «Объединенной зерновой компании» на запрос ИА REGNUM по поводу накопившихся долгов ответили.

Светлана Шаповалова Алтайский край. Зерновые

«В соответствии с условиями действующего контракта проведения зерновых интервенций, государственным агентом которых является АО ОЗК, оплата услуг хранителей напрямую связана с поступлениями денежных средств из федерального бюджета. АО ОЗК не отказывается от своих обязательств по указанному договору и проводит плановую работу по урегулированию задолженности перед хранителями», — пояснил начальник департамента информационной политики и внешних коммуникаций Максим Тимофеев.

По поводу общей задолженности, образовавшейся у федерального бюджета перед АО ОЗК, он уточнил, что речь идет о сумме 1,9 млрд рублей, из которой 1,3 млрд рублей составляет долг перед хранителями зерна.

Напомним, в соответствии с приказом Минсельхоза РФ, 2017 год, размер платы за услуги по хранению зерна интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, согласованный с ФАС России, не более 74 рублей 50 копеек за тонну хранимого зерна в месяц. Общая вместимость зернохранилищ в России, по оценке Российского зернового союза (РЗС), составляет 120 млн тонн, большая часть из которых — советское наследие со степенью износа свыше 50%.

Светлана Шаповалова Комбайны в алтайском поле, уборка

Если участь, что все российские переходящие запасы после прошлогодних рекордов, по данным Росстата, на 1 июля 2017 года составили 15,35 млн тонн, что на 12% больше, чем на 1 июля 2016 года, а мощностей для хранения с учетом растущих запасов интервенционного фонда больше не стало, то определиться с объемом закупок будет крайне сложно. Дата очередных торгов не определена. В этой ситуации аграрии будут вынуждены продавать зерно по невыгодным для себя ценам с целью высвободить площади для нового урожая.

«Кризис перепроизводства наступает уже по полной. Растениеводство развили, а рынки сбыта — нет. Причем перепроизводство по одним культурам толкает фермеров к новым, в которых будет то же самое. Но глобально это очень хорошо!» — высказал в интервью ИА REGNUM свое мнение генеральный директор ООО «Альянс-Агро» Александр Босяк.

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Он полагает, что складывающаяся ситуация в конечном итоге приведет к удешевлению широкой группы товаров.

«Выхода из кризиса перепроизводства вижу только два: развитие животноводства (как потребителя зерна и фактор рентабельности молока) и развитие экспорта. В СССР зерна не хватало в первую очередь потому, что в каждой деревне по нескольку ферм работало. Минус еще в том, что государство, в отличие от загнивающих экономик, самоустранилось от посевных площадей. Не обладая информацией, аграрии «шарахаются» из культуры в культуру, обрушивая рынок и создавая необоснованный дефицит в других культурах. Это нонсенс», — полагает Александр Босяк.

Светлана Шаповалова Уборочная страда на Алтае

Между тем о нехватке мощностей по хранению зерна заговорили уже и в Приволжском федеральном округе: случаи отказа элеваторов в приеме зерна отмечаются в Саратовской области, а цены на услуги по хранению выросли на несколько десятков процентов.

«Сейчас на внутрироссийском рынке зерна такая ситуация, что проведение интервенций не требуется, поэтому было бы целесообразно продать из госфонда зерно урожаев 2008—2013 гг. на экспорт», пояснил Минсельхоз в материалах на портале проектов государственных актов.

Предполагается, что соответствующее постановление правительства вступит в силу в сентябре, тогда же государство может начать продажу на экспорт или на внутренний рынок.