«Для алтайских аграриев наступают лучшие времена»

Барнаул, , 07:50 — REGNUM Растущие темпы производства зерна, гречихи и сахарной свеклы в регионе не повлекли за собой проблем, связанных с кризисом перепроизводства. Как сообщил ИА REGNUM генеральный директор ООО Альянс-Агро, руководитель группы «Аграрный бизнес» ОНФ в Алтайском крае Александр Босяк, в «этом году с большинством культур нет особых проблем в реализации: урожай был средним».

По его словам, большой спрос и высокая цена сложились на гречиху и чечевицу. «Проблематичнее с основной культурой края — пшеницей. Спроса почти нет. Цена более-менее только на третий класс с высокой клейковиной. Помогает интервенция», — заявил Александр Босяк, пояснив, что возглавляемое им предприятие первый год участвует в торгах.

«Пока все устраивает, — хотя изначально настороженно к ним относились. Верилось с трудом, — зато сейчас завозим четвертый класс по цене 10−10,4 тысяч рублей за тонну. Считаю это хорошо. Выше рынка заметно», — отметил аграрий.

Вместе с тем, из-за проблем с аккредитацией на торги у элеваторов, возить зерно «приходится дальше чем хотелось», — признал Александр Босяк. Не совсем устраивает аграриев и то, что на краевые элеваторы «заходят» участники зерновых интервенций из соседних регионов. «Сидим ждем когда КамАЗы наши запустят, так как под разгрузкой стоят вагоны из соседних территорий», — поделился наблюдением директор ООО Альянс-Агро.

Напомним, ранее алтайские аграрии опасались, что богатый урожай может стать проблемой: кризис перепроизводства регион пережил в 2009 году. Тогда с алтайских полей собрали более 5,5 миллиона тонн зерна, но предложение превысило спрос и крестьянам пришлось продавать его за бесценок. В текущем году в регионе собрали 5 млн. 120 тысяч тонн зерна. Это рекорд за последние семь лет. Но, по данным Национальной торговой биржи, к торгам допущены только 5 алтайских элеваторов: «Бурлинский элеватор», «Каменский элеватор», «Третьяковский элеватор», а также «Алтайская мукомольно-крупяная компания» (Новоалтайск) и ЗАО «Язевское ХПП»

Читайте также: Алтайский край собрал рекордный урожай зерна и гречихи

Александр Босяк признает, что для алтайских аграриев наступают лучшие времена. «Засеяли в этом году порядка 5000 га. земель: пшеница, чечевица, гречиха, ячмень. В следующем году добавляем еще около 2000 гектар, и вводим в оборот новую интересную культуру. Какую? Пока секрет», — отмечает он.

Читайте также: Урожай зерна в Алтайском крае значительно превышает прошлогодние показатели

Об улучшении конъюнктуры на рынке говорят и фермеры. По словам Александра Майера — руководителя собственного хозяйства в Немецком национальном районе, урожайность зерновых в этом году превысила прошлогодние результаты. Уверенно нарастить объемы земли в обработке (включая сенокосы) удалось в течение двух последних лет, и теперь у него уже 4,5 тысячи гектаров занято культурами.

«Нынешний год, в сравнении с предыдущим, оказался для нас более удачным. Если в 2015 году взяли с каждого гектара по 9 центнеров, то нынче — по 14,5. Мы реализуем лишь часть урожая, другую пропускаем через животноводство — и отдача получается более солидной», — отметил фермер. Успешным для него стал и кормозаготовительный сезон. Сегодня численность поголовья КРС перевалила за 100 голов. Толчком для развития животноводства стал грант по программе поддержки начинающих фермеров.

Его мнение подтверждает и руководитель ИП «Ворстер» из Советского района Владимир Кречетов. Работает предприниматель всего 4 года: овсом рассчитываются с пайщиками, чьи земли арендуют, а зарабатывают на гречке. По словам Владимира, антироссийские санкции пошли во благо сельскому хозяйству: планируют в ближайшие годы подкопить еще денег и купить новые комбайны.

В среднем крупные и средние сельскохозяйственные организации региона с одного гектара собирают по 13,4 центнера пшеницы. При этом у сельхозпроизводителей Зонального района урожайность составляет 33,8, Советского — 31,7 центнера с гектара. Чуть отстают от них в Калманском и Целинном районах, где с каждого гектара собирают соответственно по 28,4 и 24,6 центнера.

В недавнем интервью «Алтайской правде» начальник регионального сельхозуправления Александр Лукьянов заявил, что цены на растеневодческую продукцию в Алтайском крае «удовлетворительны и стабильны», — соответствуют уровню прошлого года.

«В минувшем сезоне цена на ГСМ не поднималась, как обычно, а снижалась. Сегодня самое дешевое топливо в Сибири продают в Алтайском крае. Такие пропорции между ценами на товарную продукцию и издержками производства позволяют предприятиям работать рентабельно. И для алтайских переработчиков цены на сельхозпродукцию достаточно комфортные», — цитирует «АП» слова чиновника.

По данным алтайского сельхозуправления, за счет освоения новых земель финансовое состояние организаций сельского хозяйства за последние два года существенно улучшилось. «Господдержка и ценовая конъюнктура рынка привели к тому, что многие уже не берут кредиты на проведение весенне-полевых работ, а осенью не спешат продавать урожай, дожидаясь самых высоких цен. Сегодня сельхозпредприятия приобретают сушилки и могут на своих складах хранить более 3,5 млн тонн зерна, а кроме этого в крае есть элеваторные мощности на 4 млн тонн», — подчеркнул Александр Лукьянов.

По его оценке, объем чистой прибыли в 2016 году будет не ниже прошлогоднего (это свыше 9 млрд рублей). С прибылью намереваются завершить 2016 год более 93% сельскохозяйственных организаций. При этом рентабельность деятельности сельхозорганизаций превысит 20%. Темп роста заработной платы в сельскохозяйственной отрасли региона сохранится в пределах 109 — 110%, а ее размер увеличится до 17 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские аграрии в 2016 году собрали внушительный урожай зерновых. В первоначально-оприходованном весе на 1 ноября получено 5,1 млн тонн зерна. После доработки его вес составил 4,7 млн тонн, что на 26,4 процента выше результатов 2015 года. Основными производителями зерна в Алтайском крае традиционно остались сельскохозяйственные организации, доля которых на 1 ноября текущего года составила 59,9 процента.

Читайте ранее в этом сюжете: Страда деревенская: фоторепортаж о земледелии в Алтайском крае