Москва, 18 августа, 2017, 07:39 — ИА Регнум. На торгах в Европе 17 августа цена на нефть оставалась под давлением в течение семи часов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Asrenaft.com Нефть

Продавцы предприняли ещё одну попытку пройти психологический уровень $50, но после выступления президента ФРБ в Далласе Роберта Каплана доллар ослабился, нефть подорожала.

В своем выступлении он заявил, что экономике полезен более слабый доллар. А из-за низкой доходности облигаций следует быть осторожными с будущими повышениями ставки.

Цена на Brent выросла на 2,24%, до $51,09 за баррель. На торгах в Азии нефть стоит 50,97 (0,31%).

Экономический календарь на 18 августа скудный, поэтому ожидается повышение котировок до $51,64.

Напомним, 17 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,51%, до $51,03 за баррель, WTI — на 0,63%, до $47,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,01 за баррель.

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