Москва, 18 августа, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Решение о недопуске российской стороны к участию в проекте создания музея на месте нацистского лагеря смерти Собибор является проявлением «исторической амнезии». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лагерь смерти Собибор

«Россию не допустили, стыдливо открестившись от ранее направленного приглашения, хотя мы многократно подтверждали готовность внести свой вклад, в том числе серьезный финансовый, в строительство мемориала для увековечения памяти узников этой гитлеровской «фабрики смерти», прекратившей свое существование именно благодаря подвигу красноармейца», — отметила Захарова.

Она добавила, что представительство во время памятных мероприятий не может стать заменой полноценного участия России в формировании концепции музея и контроле за финансированием. Москва не допущена к участию решением Международного управляющего комитета (МУК) проекта.

Дипломат призналась, что мнение польской стороны в этом вопросе не удивляет, однако позиция стран, которые должны были стать партнерами РФ по проекту — Нидерландов, Словакии и Израиля — воспринята с недоумением.

«В этой связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Россия получила приглашение к участию в проекте обновления музея на месте нацистского лагеря смерти Собибор. Инициаторами проекта выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия. Москва согласилась вложить в создание музея около $500 тыс. Однако в июле 2017 году Москва была поставлена в известность о том, что ее участие в проекте не предполагается.

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