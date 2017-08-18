Москва, 18 августа, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Перехват иностранных самолетов у границ России проведен ВКС РФ восемь раз за минувшую неделю, сообщается на официальном российского оборонного ведомства.

U.S. Air Force Истребители Су-27 и F-16 в полёте

«Интенсивность разведывательных полетов у границ РФ: 16 летательных аппаратов вели разведку вдоль границ РФ, восемь вылетов на перехват выполнено дежурными силами ПВО», — сообщается на сайте.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.

В рамках Договора по открытому небу проведена одна инспекция на территории Швеции, а также две — на российской территории (при участии Швеции, Германии и Украины). В рамках договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ — с США) проведена одна инспекция на территории России.

В Минобороны уточнили, что в Сирии за неделю уничтожено более 730 объектов международных террористических группировок. Самолеты ВКС РФ провели более 290 боевых вылетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа 2017 года, за неделю число перехватов было меньше: они были проведены четыре раза, участвовало 12 самолетов.