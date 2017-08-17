Барселона, Испания, 18 августа, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Водитель фургона, совершивший крупный теракт в Барселоне, до сих пор не пойман, заявил глава каталонской полиции Хосе Луис Траперо, сообщает La Vanguardia.

Contando Estrelas Полицейский автомобиль

«Мы задержали двух человек, непосредственно связанных с атакой, однако ни один из них не был водителем фургона», — пояснил начальник полиции.

По словам Траперо, шофер после наезда на толпу скрылся. Был ли он вооружен, не известно — очевидцы об этом не сообщили. Совершенно определенно, акция была спланированной и целенаправленной.

«Фургон давил всех, кто находился там в этот момент», — уточнил каталонский правоохранитель.

Что касается остальных подозреваемых, сейчас в полиции находятся испанец Дрисс Укабир и марокканец, имевший в стране вид на жительство.

Интересным нюансом является предположение полиции о связи теракта с взрывом в городе Альканар (Каталония, Испания), в результате которого семь человек были травмированы, а один — погиб. Официально взрыв связали с бытовыми причинными — утечкой газа.

Напомним, теракт в Барселоне произошел вечером 17 августа: на толпу людей наехал автомобиль, водитель убежал.

В результате ЧП погибли 13, ранены 80 человек. Ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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После теракта в полицию явился человек, фотографии которого правоохранители распространили как разыскиваемого подозреваемого. Дрисс Оукабир сообщил полицейским, что у него украли документы на автомобиль, а сам он невиновен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский власти выразили соболезнования родным и близкий пострадавших. Президент РФ Владимир Путин направил испанскому королю Филиппу VI телеграмму.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал случившееся в Барселоне чудовищным терактом.

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