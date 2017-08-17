Киев, 18 августа, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Указ о назначении в Крыму нового постоянного представителя Украины подписал украинский президент Петр Порошенко: должность займет Борис Бабин, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, — говорится в сообщении. — Ранее указом от этой должности была освобождена Наталья Попович».

Комментируя новое назначение, украинский президент заявил, что работа Попович его не устраивала, что стало понятно после переговоров с Мустафой Джемилевым, уполномоченным президента этой страны по делам крымско-татарского народа, и Рефатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«К сожалению, факты, которые передавали мне общественные активисты, представители Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в значительной мере были подтверждены, — сказал он. — Это дало основания принять решение о необходимых кадровых действиях».

По словам украинского лидера, выбор в пользу нового «официального» лица в Крыму сделан правильно, поскольку у Бабина хватает и квалификации (юрист), и опыта для работы по Крыму.

Первым заместителем постпреда по Крыму глава Украины назначил Изета Гданова. Важная задача новых назначенцев — деятельность по «деоккупации» Крыма.

«Восстановление украинского суверенитета над временно оккупированным украинским Крымом является одной из наших первых задач», — заявил украинский президент.

Напомним, Киев периодически заявляет свои «права на Крым». Обычно это происходит во время визита на полуостров какого-то российского представителя с высоким официальным статусом. Один из примеров — недовольство визитом российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Читайте подробнее: Киев выразил бессильный дежурный протест из-за визита Медведева в Крым

11 августа 2017 года очередной протест из Киева прозвучал в связи со строительством моста через Керченский пролив: украинский МИД направил бессильную ноту протеста российским коллегам из-за ограничений судоходства в проливе.

Читайте подробнее: МИД Украины протестует против ограничения судоходства в Керченском проливе