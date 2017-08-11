МИД Украины протестует против ограничения судоходства в Керченском проливе

Киев, , 19:15 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины в очередной раз направило бессильную ноту протеста в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста», — сказано в заявлении.

Также МИД Украины решил разыгрывать «экологическую карту» и подчеркивает, что строительство моста может навредить окружающей среде. В целом мост затруднит навигацию по Керченскому проливу, сетуют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 9 августа были введены временные ограничения судоходства в Керченском проливе из-за строительных работ. В тот же день они были сняты.

Что касается Украины, то поначалу там всерьёз не воспринимали строительство моста через Керченский пролив, но когда стало понятно, что мост строится и график работ выполняется, Киев начал осознавать серьезность ситуации.

Так, выяснилось, что в связи с техническими особенностями Крымского моста через Керченский пролив смогут проходить суда меньшего размера, чем ранее. Это создаст определённую проблему для портов Украины на Азовском море.

Дело в том, что на Украине нет централизованного зернового морского терминала, и украинское зерно вывозится сразу через все порты, какие есть у страны. Ограничение на тоннаж судов для украинских портов на Азовском море существенно затруднит вывоз зерна с Украины.

У России такой проблемы нет, так как существуют мощные порты на побережье Черного моря, такие как порт Новороссийска и новый порт Тамань.

Кроме того, строительство моста через Керченский пролив окончательно свяжет Крым с материковой частью России и усилит транспортное сообщение, которое сейчас упирается в «бутылочное горлышко» парома через пролив.