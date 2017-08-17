Лиссабон, 18 августа, 2017, 00:35 — ИА Регнум. 17 августа в рамках 4-го квалификационного раунда ЛЕ был разыгран матч между командами «Мартимиу» и «Динамо» (Киев). Матч завершился нулевой ничьей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («Мартимиу"/"Динамо»)

Удары 8/8

Удары в створ ¾

Владение 36%/64%

Фолы 12/20

Составы на матч:

«Мартимиу»: Шарлес, Пабло, Жуниор, Мартинш, Бебето, Шен, Бесса, Гамбоа, Пикети, Валенте, Эвертон.

«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Хачериди, Кадар, Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Гонсалес, Буяльский, Мбокани.

Главный арбитр матча: Якоб Кехлет.

Удаления: Хачериди — 89.