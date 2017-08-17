«Мартимиу» и «Динамо» не смогли забить голов
Лиссабон, 18 августа, 2017, 00:35 — ИА Регнум. 17 августа в рамках 4-го квалификационного раунда ЛЕ был разыгран матч между командами «Мартимиу» и «Динамо» (Киев). Матч завершился нулевой ничьей.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья
Статистика матча («Мартимиу"/"Динамо»)
Удары 8/8
Удары в створ ¾
Владение 36%/64%
Фолы 12/20
Составы на матч:
«Мартимиу»: Шарлес, Пабло, Жуниор, Мартинш, Бебето, Шен, Бесса, Гамбоа, Пикети, Валенте, Эвертон.
«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Хачериди, Кадар, Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Гонсалес, Буяльский, Мбокани.
Главный арбитр матча: Якоб Кехлет.
Удаления: Хачериди — 89.