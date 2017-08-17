Нью-Йорк, США, 17 августа, 2017, 23:29 — ИА Регнум. 16 августа с.г. генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш объявил о назначении экс-президента Германии Хорста Кёлера на должность личного посланника по Западной Сахаре. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service со ссылкой на сайт всемирной организации.

Un.org Хорст Кёлер

На своём новом посту Келер сменил Кристофера Росса из Соединённых Штатов, который завершил свою миссию 30 апреля 2017 года.

«Генеральный секретарь выражает благодарность неустанным усилиям господина Росса, отмечает его преданность делу содействия переговорам между сторонами в целях достижения справедливого, прочного и взаимоприемлемого политического решения, которое обеспечило бы самоопределение народа Западной Сахары», — говорится в сообщении.

Кёлер имеет 35-летний опыт работы в правительственных и международных организациях, с 2004 по 2010 годы занимал должность президента ФРГ. Его отставка состоялась 31 мая и была вызвана высказываниями политика относительно допустимости использования сил Бундесвера в Афганистанедля защиты экономических интересов Германии, что вызвало шквал критики в прессе.

С 2000 по 2004 гг. Кёлер был управляющим директором Международного валютного фонда, а с 1998 по 2000 гг. работал в должности президента Европейского банка реконструкции и развития.

С 1990 по 1993 гг. был министерством финансов ФРГ, после чего назначен президентом Ассоциации сберегательных банков Германии.

Западная Сахара расположена на северо-западном побережье Северной Африки, граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. Колониальное правление Испании в регионе закончилось в 1976 году, после чего началась война Марокко с Фронтом ПОЛИСАРИО. В сентябре 1991 года было подписано соглашение о прекращении огня. С тех пор в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня между Марокко и правительством Сахарской Арабской Демократической Республики.