Тель-Авив, Израиль, 17 августа, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Израиль поддерживает участие России в международном управляющем комитете по реконструкции музея «Собибор» в Польше. Об этом 17 августа заявил ТАСС директор первого евроазиатского отдела МИД Израиля Яков Ливне.

Bmalina Собибор

«МИД Израиля поддерживает участие России в оргкомитете», — сказал дипломат.

По его словам, Израиль представлен в управляющем комитете музейно-исследовательским центром изучения Холокоста «Яд Вашем», и внешнеполитическое ведомство в настоящее время находится в контакте с этим центром по вопросу о составе комитета.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 17 августа послы Польши, Израиля, Словакии и Нидерландов были вызваны в МИД России «для объяснений и серьёзного разговора» в связи с решением польских властей продолжить работу над проектом обновления музея памяти «Собибор» без участия России.

Российская сторона была приглашена подключиться к проекту обновления музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти «Собибор» в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Москва была готова вложить в проект около $500 тысяч.

Между тем, как сообщали в российском МИДе, польская сторона начала «под различными предлогами заматывать итоговое решение». В конце июля стало известно, что международный управляющий комитет реконструкции музея «Собибор» уведомил Москву о намерении продолжать работу над проектом без участия российской стороны.

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