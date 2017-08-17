Москва, 17 августа, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Доллар США немного просел в ходе сегодняшних (17 августа) торгов на Московской межбанковской валютной бирже.

Петр Данилов Красная Весна Доллар Рубль

Впервые с 21 июля 2017 года доллар США опустился ниже 59 рублей за доллар. Некоторое время доллар стоил 58,996 рубля за доллар. Затем произошла коррекция, и к концу торгов доллар снова поднялся чуть выше 59 рублей.

По мнению биржевых аналитиков, укрепление рубля связано исключительно с некоторым ростом цен на нефть.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,83% и составила $50,78 за баррель.