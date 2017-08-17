Токио, 17 августа, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Япония и Соединенные Штаты Америки настроены одинаково против милитаризации Южно-Китайского моря, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Такое заявление глава внешнеполитического ведомства США сделал после переговоров с участием министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

Напомним, ранее руководитель МИД Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону вопрос ракетных испытаний КНДР.

Стоит отметить, что Китай не поддержал намерения США жестко воздействовать на Северную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа министерство обороны КНР жестко высказалось против вторжения военного корабля США в акваторию островов Наньша (Спратли) и отправило ракетные крейсера «Хуайбэй» и «Фушунь» ВМС КНР на идентификацию американского судна с задачей предупреждения и высылки из территориальных вод страны.

Принадлежность архипелага Спратли оспаривают Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Об эксклюзивном праве владения архипелагом громче всех заявляет Китай, однако не менее активны в этом важном районе мирового торгового судоходства и корабли ВМС США.