Москва, 17 августа, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы российских граждан продолжают падать, несмотря на слабую положительную экономическую динамику. Такие данные следуют из обнародованных сегодня, 17 августа, отчётов Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

По данным Росстата, в январе-июле 2017 года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И это при том, что внутренний валовой продукт вырос на 1,5%, а рост зарплат составил 4,6% в реальном выражении.

Экономисты считают, что российские граждане не могут почувствовать на себе выход из рецессии, о котором трубят власти, из-за совокупности нескольких факторов. Речь идёт о высоких налогах, росте цен, низких пенсиях и относительно низких ценах на нефть.

Согласно отчетам Росстата, размер средней заработной платы в России в июле составил 39 355 рублей, что в реальном выражении на 4,6% больше, чем в июле 2016 года. В целом за январь-июль рост размера средней зарплаты в реальном выражении составил 3% к аналогичному периоду 2016 года.

Но в реальности весь этот якобы рост доходов перекрывается инфляцией и ростом тарифов естественных монополий, а также скрытыми налогами.

Напомним, реальные располагаемые доходы граждан — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Таким образом, реальные располагаемые доходы граждан падают четвертый год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении.

Экономисты отмечают, что такая ситуация не является чем-то необычным, так как рост экономики на самом деле крайне невелик, и реальных структурных изменений или прорывов не произошло.