Росстат: Реальные доходы граждан падают четвертый год подряд
Москва, 17 августа, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы российских граждан продолжают падать, несмотря на слабую положительную экономическую динамику. Такие данные следуют из обнародованных сегодня, 17 августа, отчётов Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
По данным Росстата, в январе-июле 2017 года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И это при том, что внутренний валовой продукт вырос на 1,5%, а рост зарплат составил 4,6% в реальном выражении.
Экономисты считают, что российские граждане не могут почувствовать на себе выход из рецессии, о котором трубят власти, из-за совокупности нескольких факторов. Речь идёт о высоких налогах, росте цен, низких пенсиях и относительно низких ценах на нефть.
Согласно отчетам Росстата, размер средней заработной платы в России в июле составил 39 355 рублей, что в реальном выражении на 4,6% больше, чем в июле 2016 года. В целом за январь-июль рост размера средней зарплаты в реальном выражении составил 3% к аналогичному периоду 2016 года.
Но в реальности весь этот якобы рост доходов перекрывается инфляцией и ростом тарифов естественных монополий, а также скрытыми налогами.
Напомним, реальные располагаемые доходы граждан — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Таким образом, реальные располагаемые доходы граждан падают четвертый год подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении.
Экономисты отмечают, что такая ситуация не является чем-то необычным, так как рост экономики на самом деле крайне невелик, и реальных структурных изменений или прорывов не произошло.