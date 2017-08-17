Барселона, Испания, 17 августа, 2017, 19:57 — ИА Регнум. В результате наезда фургона на толпу людей в центре Барселоны погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию.

Latercera.com Теракт в Барселоне 17 августа 2017

Ранее СМИ сообщали о двух погибших и 20 пострадавших.

Консульство России в Барселоне в настоящее время выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших российские граждане, передаёт телеканал RT. В диппредставительстве сообщили, что находятся в контакте с испанской полицией.

Как передавало ИА REGNUM, фургон въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии, где ежедневно собираются тысячи туристов. Водителю автомобиля удалось сбежать.

Позднее стало известно, что два вооружённых человека забаррикадировались в ресторане, расположенном неподалёку от городского рынка Бокерия, захватив заложников.

Правоохранительные органы Барселоны квалифицировали произошедшее как теракт.

Прилегающий район в настоящее время оцеплен, на месте работают медики и полиция. Закрыты ближайшие железнодорожные станции и метро.