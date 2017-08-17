Рим, 17 августа, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Никаких яслей или детского сада для тех, кто не прививал своего ребенка, даже если вы заплатите денежный штраф. Об этом сообщается в пояснительной записке к Указу о вакцинах Министерства здравоохранения Италии.

Jornalbeirario.com.br Прививка

«Штраф погашает обязательство вакцинации, — говорится в тексте, — но все же не позволяет ребенку посещать детские образовательные учреждения, как государственные, так и частные, не только в год, когда будет заплачен штраф, но также и в последующие годы, если родитель не выполнит правила обязательной вакцинации».

Запрет на запись в образовательные учреждения не относится к обязательному государственному образованию. В начальной, средней школе первой и второй ступени, а также в региональных учебных центрах профессионального образования представление документов о вакцинации не является обязательным требованием. Однако директора школ вышеперечисленных учебных заведений должны будут отправить отчеты в местные пункты здравоохранения о количестве невакцинированных учеников в каждом классе.

Напомним, указ об обязательной вакцинации детей был подписан президентом Италии 7 июня 2017 года. Указ вводит 12 обязательных прививок для детей до16 лет: против полиомиелита, дифтерии, столбняка, гепатита B, коклюша, против гемофильной инфекции, антименингококковые прививки С и В, против кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы. За отказ от вакцинирования собственного ребенка родителям грозит штраф в размере от 500 евро.