Москва, 17 августа, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Цены на нефть 17 августа спустились в минус, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта Brent торгуется по $50,09 (-0,4%). «Бочка» техасской нефти WTI теряет полпроцента стоимости и торгуется по $46,71.

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По ее мнению, представленная накануне статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США для инвесторов неожиданностью не стала, хотя и продемонстрировала резкое сокращение запасов черного золота.

«В остальных компонентах ситуация осталась без принципиальных изменений: запасы дистиллятов выросли (это не самый хороший сигнал), запасы бензина подтвердили расширение, как и в наблюдениях API. Еще один полноценно «медвежий» сигнал — существенный рост добычи черного золота (+0,84% за неделю)», — пояснила эксперт.

«С одной стороны, инвесторы явно цепляются за остатки позитива, ведь сама по себе цифра запасов падает. С другой, очевидно, что этому позитиву осталось совсем недолго — сезон активности автомобилистов-путешественников близится к концу, и запасы снова будут расти», — считает Бодрова.

«Та доля рынка, которую ранее тщательно расчистил ОПЕК, уже занята американскими сланцевиками. Это новая реальность, которую нельзя больше сбрасывать со счетов», — полагает эксперт.

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