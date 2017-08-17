Орел, 17 августа, 2017, 15:14 — ИА Регнум. 28 школ в Орловской области остаются без электроснабжения в преддверии нового учебного года. Ограничения ввели энергетики из-за долгов. Об этом ИА REGNUM 17 августа сообщили в пресс-службе «Орловского энергосбыта».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В числе школ, которые остались обесточенными по окончанию учебного года, оказались девять школ в Малоархангельском районе, восемь — в Корсаковском районе, семь — в Краснозоренском районе и ещё четыре — в Верховском.

Энергетики утверждают, что это последняя мера для того, чтобы остановить рост задолженности и обещают: если долги погашены не будут, 1 сентября в этих школах встретят без света.

Энергетики поясняют, что на 1 августа долг предприятий бюджетной сферы региона уже достиг 51 млн рублей, 48 млн — это просроченная задолженность. И если, например, учреждения областного центра пытаются решить ситуацию и постепенно, но погашают долги, ряд районов региона эти долги только наращивает. Так, приводит данные компания, за семь месяцев 2017 года процент оплаты электроэнергии в Малоархангельском районе составил 67,1%, Краснозоренском — 72,8%, Верховском — 74,5%, Корсаковском — 77,4%, Должанском — 84,6%.

Существенные долги фиксируются и у предприятий жилищно-коммунальной сферы: на 1 августа они составили 71 млн рублей, и это — без учета долгов управляющих компаний. А вот долги управляющих компаний региона на 1 июля приближались к 190 млн рублей: задолженность за последние месяцы не только не сократилась, но и, напротив, выросла почти на 40 млн рублей.

Несмотря на то, что Орел у энергетиков в целом на хорошем счету, и здесь есть проблемы. Речь идет, например, о муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное предприятие» — на конец июля долг за электроэнергию составлял более 30 млн рублей, причем такой долг у предприятия наблюдается уже давно. В апреле этого года 20 млн рублей было погашено — при помощи мэрии, но проблемы это не решило.

Ситуация с долгами муниципалитетов за электроэнергию обсуждалась в правительстве региона в начале августа. Тогда было дано поручение ликвидировать долги бюджетных учреждений до 1 сентября.

Добавим, что с октября в России существенно упростится процедура отключения от поставок электроэнергии должников. В частности, энергетики получат право введения полного отключения потребителей должников после первого уведомления. При этом отключать электричество можно будет при любом размере задолженности, а главное — у всех типов потребителей. Под действие закона попадают, в том числе, и жизнеобеспечивающие предприятия. Таким образом, с октября в зоне риска оказываются коммунальные службы, управляющие компании, транспортные предприятия, социальные учреждения.