Москва, 17 августа, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Украинский сайт «Миротворец», созданный по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко в 2014 году для «разоблачения» «сепаратистов» и «агентов Кремля», позволил себе очередную мерзость, связав тяжелую болезнь российской актрисы Веры Глаголевой с ее политической позицией — а точнее, с Крымом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Представители сайта с издевательским названием написали, что Глаголева «поддержала агрессию России против Украины» и нарушила госграницу Украины, посетив Крым. Сайт внес актрису и режиссера в свой список еще в 2016 году.

«Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти. Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти?» — заявлено на страничке «Миротворца» в Facebook.

На этом авторы не остановились: они напомнили, что певец Иосиф Кобзон и сатирик Михаил Задорнов, также внесенные в базу «Миротворца», давно борются с серьезными заболеваниями. В ответ Кобзон назвал представителей портала негодяями и мракобесами. Он призвал не обращать на них внимание, поскольку они захлебываются в своем гневе.

«Это зомбированный народ, ничего не соображающий», — цитирует Кобзона РИА Новости.

Сайт-пропагандист собирает и публикует личные данные тех, кого Киев считает «врагами Украины», по только ему известным критериям. Чаще всего на сайт попадают данные тех, кто посещает Крым, который Украина считает «временно оккупированной территорией», и Донбасс, а также поддерживает восток Украины в борьбе против бандеровцев.

В Facebook, где было опубликовано сообщение, пользователи посоветовали удалить запись и извиниться за нее перед родными Глаголевой, если «у вас есть зачатки разума». Также комментаторы предположили, что, видимо, соответствует действительности, что «Миротворцу» и его покровителям мир не нужен, — если они говорят такие слова.

Сайт, запущенный в 2014 году, заявляет себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». На его страницах публикуются личные данные журналистов, работающих в республиках Донбасса, и тех, кто не поддерживает Киев. Попадают туда ополченцы и деятели культуры России и других стран мира, которые ездили в Крым.

В 2015 году хакеры из группы «Киберберкут» взломали интернет-контакты помощника главы МВД Авакова и нардепа Украины Антона Геращенко, которого называют «главным киевским идеологом информационных войн». Согласно опубликованной переписке, создатель сайта «Миротворец» и других интернет-проектов тесно связан с российскими правозащитными организациями, в том числе с «Фондом борьбы с коррупцией» Алексея Навального, «Груз-200» Елены Васильевой и «LostIvan» Руслана Левиева.

Информацию о гражданах РФ, которые якобы воюют в Донбассе, на сайт Геращенко «сливает» Васильева, утверждают хакеры. Притом что чаще всего упомянутые граждане занимаются сбором гуманитарной помощи республикам.

Кроме того, хакеры установили связь медиаресурсов Геращенко со структурой киберподразделений НАТО. Конкретно «Миротворец» завязан на NATO.int. Заказчиками всей этой «бурной медиадеятельности» выступают Атлантический совет и выявленный ранее хакерами «Фонд Сороса».

В России в отношении внештатного советника главы МВД Украины Геращенко СКР возбудил уголовное дело за призыв делиться с сайтом «Миротворец» данными о российских военных, участвующих в операции в Сирии. Тогда, по мнению Геращенко, «террористы и их собратья в России» могли бы «отомстить российским военнослужащим по законам шариата».

Дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».