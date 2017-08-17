Краснодар, 17 августа, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Третий день тысячи жителей кубанской столицы терпят некоторые неудобства — в кранах домов горожан вода течёт, но напор слабый. По информации, размещённой на сайте мэрии Краснодара, в зону коммунального повреждения водовода ещё с 15 августа попали жители центральной части города, Славянского, Фестивального и Юбилейного микрорайонов, передаёт ИА REGNUM.

Admnvrsk.ru Устранение аварии

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Между тем, пояснили в ООО «Краснодар Водоканал», утечка произошла на участке водопроводной сети в районе станицы Елизаветинской только вечером 16 августа.

«В связи с аномально высокими температурами, нагрузка на сети существенно возрастает, — сказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. — Подвижки подземного грунта, оказывающие негативное воздействие на водопроводные и канализационные сети, нередко приводят к повреждению сетей».

Как следствие в кранах потребителей снизилось давление воды. Работы по восстановлению повреждённого участка водовода диаметром 1000 мм общей протяженностью около 7 км вошли в завершающую стадию. На месте круглосуточно трудятся четыре бригады.

«С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения, после отсечения поврежденного участка специалистами Водоканала была произведена подача воды по обводной водопроводной линии», — отметил Потанин.

По его словам, работы осложнены большой протяженностью трубопровода. На данный момент специалисты водоканала заменили семь метров поврежденного участка трубы. Ведутся работы по герметизации стыков трубопровода.

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Затем задвижки откроют и произведут запуск скважин на водозаборных сооружениях.

«Все мероприятия планируется завершить сегодня, 17 августа, до 14:00», — заверили в Водоканале.

В настоящее время спецтехника предприятия продолжает осуществлять подвоз воды.

Добавим, что ситуация с сетями водоснабжения и водоотведения Краснодара обсуждалась накануне, 16 августа, в мэрии кубанской столицы. Были отмечены остающиеся актуальными проблемы, на которые жалуются горожане, с качеством воды в кранах. Очевидна и необходимость строить новые очистные сооружения для очистки воды и делать реконструкцию очистных сооружений канализации, выявлять незаконные врезки.

По словам генерального директора ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавова, работа в этом направлении ведётся: в 2017 году «Краснодар Водоканал» планирует направить на развитие водопроводного и канализационного хозяйства, находящегося на балансе, более 500 млн рублей, с января по июль уже проведены работы более чем на 300 млн рублей. Кроме того, ежегодно для повышения качества воды проводится промывка сетей. В 2017 году эти работы запланированы на 290 км труб, в 2016-м промыли 254 км. При этом ежегодно выполняется чистка всех резервуаров, находящихся на балансе организации.