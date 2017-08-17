Киров, 17 августа, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Кировский облизбирком потребовал от регионального обкома КПРФ объяснить, как на страницах агитационных газет оказались стихи Александра Пушкина. Избирательная комиссия хотела бы узнать, на каком основании коммунисты используют в своей предвыборной газете цитаты из переписки Пушкина с поэтом-декабристом Александром Одоевским. Речь идет о стихотворении Пушкина «Во глубине сибирских руд», которое в качестве эпиграфа было опубликовано на страницах газет «Искра» и «Молния», сообщили ИА REGNUM в обкоме КПРФ.

Цитата м/ф «Баба Яга против!» реж.Владимир Пекарь. 1979. СССР Баба Яга

В обкоме КПРФ сочли, что избирком потребовал от регионального отделения партии получить согласие от Александра Пушкина и поэтов-декабристов на публикации их стихов в информационных бюллетенях кировских коммунистов. Они уверены, что облизбирком второй раз пытается запретить распространение информационных бюллетеней «Искра» и «Молния». На этот раз причиной стало то, что КПРФ не получила согласия на использование стихов от их автора, умершего почти два века назад.

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В избирательной комиссии Кировской области заявили, что в региональном отделении КПРФ не поняли сути обращения: «Комиссия попросила предоставить основания использования высказываний, поскольку имеет на это право по федеральному законодательству об основных гарантиях избирательного права. КПРФ неверно трактует требования о необходимости получить разрешения».

Причины, по которым избирком решил потребовать обоснования использования цитат, там не комментируют, сообщает «Коммерсантъ».

В обкоме КПРФ считают действия избиркома попыткой сорвать предвыборную кампанию своего кандидата Сергея Мамаева и задаются вопросом, почему «избирательная комиссия Кировской области вместо того, чтобы стоять на страже законов Российской Федерации и избирательного права, активно перенимает методы царской охранки по запрещению оппозиционных газет, а также уголовного преследования лиц, неугодных авторитарному режиму «временного губернатора» Игоря Васильева?»

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Кировской области произошел скандал, связанный с использованием региональным отделением КПРФ карикатур на губернатора в партийной газете.

По словам главы обкома КПРФ Сергея Мамаева, в канун визита в регион президента РФ Владимира Путина врио губернатора Игорь Васильев распорядился изъять весь 100-тысячный тираж партийной газеты «Искра», в которой рассказывалось о коррупционной деятельности команды врио губернатора.

Кроме того, в газете говорилось о том, что Кировская область заняла последнее, 85-е место в рейтинге глав регионов по уровню развития конкуренции и попала в число регионов со слабой политической устойчивостью.

Поводом для изъятия стали карикатуры на Васильева, размещенные в этом выпуске газеты. На этих карикатурах врио губернатора был изображен в образе Бабы-яги.

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Васильев счел, что размещенная в газете карикатура является его фотографией и по закону может быть опубликована в агитационном издании только с согласия персонажа. Такого согласия Васильев газете «Искра» не давал.

Ситуация со стихами в газете кировских коммунистов не уникальна. Любовь к поэзии уже подводила кандидатов от КПРФ во время предвыборных кампаний. Использование стихов российских и советских поэтов уже было поводом для снятия кандидатов от этой партии с выборов в других регионах России.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Нижнем Новгороде суд отменил регистрацию в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области представителя КПРФ, генерального директора завода им. Ульянова — ЗАО «Концерн Термаль» Владимира Буланова.

Иск в отношении него был подан баллотирующимся по тому же округу самовыдвиженцем Вадимом Атясовым, который обвинил Буланова в том, что во время избирательной кампании он незаконно использовал в своих агитматериалах стихи советского и российского поэта Андрея Дементьева.

Кроме того, Буланов в своих материалах использовал различные фотографии без согласования с их авторами. В частности, с нарушениям авторских прав в материалах Буланова были использованы материалы «Единой России».

Суд согласился с аргументами истца и снял Буланова с предвыборной гонки за нарушение закона об авторских правах.

Тогда же в скандале о нарушении закона об авторских правах оказалось замешано нижегородское отделение «Единой России». Шведский художник-иллюстратор Нильс-Петер Эквалль заявил, что в Нижнем Новгороде партия распространяет агитационные материалы, в оформлении которых использованы его работы, сделанные в 2013 году по заказу The Financial Times для издания Specialist.

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По словам художника, «российские власти сказали, что оно использовалось для почтовых открыток, выпущенных небольшим тиражом в небольшом городе». Эквалль намерен обратиться в суд.

На самом деле нижегородское отделение «Единой России» оказалось замешано в этом скандале случайно. Даже российские журналисты регулярно путают два российских города — Нижний Новгород и Великий Новгород. Точно так же перепутал два города и шведский художник, позже исправивший ошибку в своем посте в социальной сети. Газета с его иллюстрациями была выпущена в Великом Новгороде региональным отделением партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области 5 августа завершилась регистрация кандидатов в губернаторы. Всего в голосовании примут участие четыре кандидата. КПРФ на выборах представит помощник депутата Госдумы РФ, депутат областного Заксобрания Сергей Мамаев, ЛДПР — депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов, «Единую Россию» — врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, от «Коммунистов России» на выборы пойдет Николай Барсуков, командир штаба общественной организации «Студенческие строительные отряды Кировской области».

В 2016 году бывший губернатор Кировской области Никита Белых был арестован при получении взятки в особо крупном размере. Через месяц он был уволен с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Врио губернатора Кировской области после ареста Белых был назначен бывший глава Росреестра Игорь Васильев.