Москва, 17 августа, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Нефть Brent 16 августа вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке $50, хотя понес внушительные внутридневные потери, даже в условиях вечерних распродаж доллара на не оправдавшем надежд протоколе заседания ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

ptra Нефть

«Нефтяные котировки, которые и без того чувствуют себя неуверенно, не смогли пробраться даже к отметке 51,50, хотя и развивать медвежий импульс котировки не спешат. Дополнительный негатив на рынок привнес отчет минэнерго США, отразивший рост добычи, который затмил оптимизм от очередного резкого сокращения запасов углеводородов». — пояснил эксперт.

«Так, игроки получили подтверждение о том, что предложение со стороны Штатов продолжает расти, причем после завершения сезона вождения упадет спрос, что усугубит ситуацию. Получается, что сейчас негатив преобладает со всех фронтов: действия ОПЕК не приносят желаемых результатов, а американские производители после небольшой заминки возобновляют активность», — отметил Салас.

Причем, по его мнению, «в этих условиях внушительное сокращение запасов черного золота уже не вдохновляет игроков, которые уделяют все больше внимания показателям предложения как критерию восстановления баланса».

«Добавим сюда новую волну страхов по поводу ослабления спроса со стороны Китая, и предпосылок для возобновления уверенного роста цен в ближайшей перспективе не наблюдается», — уточнил Салас.

«С технической точки зрения, Brent важно удержаться над уровнем $50, чтобы не спровоцировать новую, более мощную волну распродаж. Об улучшении краткосрочного настроя можно будет говорить в случае прохождения промежуточного сопротивления $51,50», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США. Стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,50%, до $50,52 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,28% — до $46,91.

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