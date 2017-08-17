Москва, 17 августа, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В ходе торгов 16 августа рубль укрепился, хотя в последние часы растерял часть очков, откликнувшись на очередные капризы нефти, которая осталась недовольна данными минэнерго США по запасам энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,56% и 0,21% до 59,47 рубля и 69,59 рубля соответственно. Российскую валюту по-прежнему поддерживает возвращение интереса к риску, что вкупе с налоговым периодом позволяет преимущественно игнорировать нефтяной негатив», — отметил Ковалев.

«Тот факт, что рубль пользуется спросом даже в условиях столь нестабильной ситуации на рынке черного золота, говорит о сохраняющейся привлекательности российской валюты в глазах нерезидентов. При этом если нефть не найдет в себе силы вернуться к уверенному росту в ближайшие дни, понижательные риски возрастут, и в случае более существенной просадки рубль уже не сможет сопротивляться давлению с этого фронта», — пояснил эксперт .

«Несмотря на очередное масштабное сокращение запасов углеводородов в США, Brent подешевела в ответ на отчет минэнерго, который также отразил очередной рост добычи. Увеличение предложения со стороны Штатов на фоне безуспешных попыток ОПЕК запустить процесс восстановления баланса на мировом рынке не может оставить игроков равнодушными», — считает Ковалев.

«Так что на этом фронте в ближайшее время, скорее всего, будет превалировать негатив. Однако ослабление доллара после вчерашнего «голубиного» протокола ФРС может нивелировать нефтяной негатив для рубля, который может снова попытаться протолкнуть доллар к отметке 59 рублей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 августа официальные курсы ЦБ РФ составляют 59,65 рубля за американскую валюту и 69,99 рубля за евро. Доллар и евро понизились на 27 и 38 копеек соответственно.

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