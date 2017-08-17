Москва, 17 августа, 2017, 09:15 — ИА Регнум. О начале суда над бывшим главой Минэкономразвития РФ Алексеем Улюкаевым знают большинство жителей России (71%). Лучше всех были осведомлены об этом люди пенсионного возраста (88%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (82%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По мнению почти половины граждан РФ (49%), дело в отношении экс-главы МЭР — это показательная акция, нежели проявление реальной борьбы властей с коррупцией (35%).

57% опрошенных верят в виновность экс-министра в получении взятки. Невиновным Улюкаева называют лишь 7% граждан.

При этом 56%, уверенных в виновности Улюкаева, предполагают, что даже в том случае, если его вина будет доказана, суд завершится вынесением формального приговора, он получит минимальный срок.

21% опрошенных считает, что «ему удастся избежать наказания».

53% граждан РФ уверены, что экс-глава МЭР должен понести наказание в виде конфискации имущества. 43% высказались за тюремное заключение.

Также, по мнению 32% респондентов, Улюкаеву необходимо запретить занимать руководящие должности, или назначить штраф, превышающий размер взятки (20%).

Опрос проведен 11−13 августа 2017 года. Опрошены 1800 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа 2017 года в Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела о вымогательстве бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым у «Роснефти» $2 млн. Сам Улюкаев свою вину не признает.

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