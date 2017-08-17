Москва, 17 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В России почти в два раза выросло число граждан, которые предпринимают что-либо для защиты экологии от собственных бытовых отходов (с 13% в 2015 году до 22% в 2017 году). Таковы результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Контейнеры для сбора мусора

Для сохранения экологии чаще всего ведут раздельный сбор мусора 8% респондентов, сдают в утилизацию батарейки и бытовую технику (по 6%), пластик (5%). Макулатуру собирают 4%, а стеклянную тару — 1%.

Более активно борются за экологию (раздельный сбор мусора и т. д), и для них это является нормой, жители Урала (28%) и юга страны (34%), а также 45−59-летние граждане (32%).

При этом большинство жителей России (79%) отмечают, что в их районе нет мест по сбору и утилизации батареек, лампочек и других неэкологичных отходов, либо они не знают об их существовании.

На отсутствие специальных контейнеров по раздельному сбору мусора (либо недостаточную информированность о наличии таких мест) сетуют 63% российских граждан.

50% жителей России оценивают экологическую ситуацию в их районе проживания как негативную, влияющую на их здоровье. 29% склоняются к тому, что никакого влияния нет. А 14% говорят о положительном воздействии окружающей среды на их здоровье.

Опрос проведен в июле 2017 года. Опрошены1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%

Как сообщало ИА REGNUM, в июне правительство России утвердило проект закона, предложенный Минстроем. В частности, законопроект предусматривает введение специальных тарифов для тех, кто осуществляет раздельный сбор мусора. Отдельный сбор подразумевает складирование отходов в раздельные контейнеры с целью их последующей переработки.

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