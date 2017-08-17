Вашингтон, 17 августа, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Между США и Китаем идет экономическая война, победу в которой может одержать Пекин. Такое мнение выразил в интервью изданию American Prospect главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон.

Takungpao.com Промышленный смог. Пекин. КНР

По его словам, в настоящее время два государства находятся в состоянии экономической войны, при этом Китай о своих действиях заявляет без стеснения. Китайская политика в отношении КНДР — всего лишь показной отвлекающий маневр, добавил он.

«Один из нас будет гегемоном через 25 или 30, и это будут они, если мы продолжим идти этим же путем», — отметил эксперт.

Бэннон подчеркнул, что Вашингтон должен быть «маниакально» сосредоточен на противостоянии с Китаем. Если США продолжат уступать, то через 5−10 лет наступит момент перелома, после которого восстановление станет невозможным.

Для экономической борьбы с противником Бэннон собирается задействовать положения раздела 301 Закона о торговле от 1974 года. Его положения дают главе США полномочия по принятию всех необходимых мер для борьбы с политикой, законодательством или действиями другой страны, которые чреваты ущербом для американской торговли или противоречат международным договоренностям.

В ситуации с Китаем речь идет о нарушении интеллектуальных прав действующих на его территории американских компаний. Кроме того, КНР занижает цены на сталь и алюминий.

«Мы собираемся одолеть этих ребят. Мы пришли к выводу, что они ведут экономическую войну и побеждают нас», — добавил советник.

Читайте также: «…А в своем бревна не замечать» — Китай указал на расизм в США

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о проведении в отношения Китая расследования о возможном нарушении прав на американскую интеллектуальную собственность. Обязанность организовать расследование возложена на представителя Вашингтона на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

«Я дал распоряжение торговому представителю США изучить политику и действия КНР в связи с передачей американских технологий и хищениями интеллектуальной собственности США», — сообщил глава Белого дома.

Читайте также: Права на интеллектуальную собственность: США проверят Китай

Итогом разбирательства могут стать санкции против Китая, в том числе увеличение пошлин для китайской продукции. В своих действиях американский лидер исходит из статьи 301 Торгового акта 1974 года, позволяющей ограничивать ввоз экспортных товаров в одностороннем порядке.

Читайте подробнее: Наказание за сделку: Трамп ставит Пекин в очень некрасивое положение