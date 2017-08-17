Москва, 17 августа, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Нефть 16 августа торговалась в плюсе до выхода данных минэнерго США. После публикации данных цена упала на 2,37%, до $50,13. Покупатели были разочарованы ростом добычи нефти и дистиллятов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

eluela31 Нефть

Согласно еженедельным данным, за неделю, завершившуюся 11 августа, запасы нефти в стране сократились на 8,9 млн баррелей, до 466,5 млн баррелей (прогноз был — 3,058 млн баррелей).

Запасы бензина в США не изменились, оставшись на уровне 231,1 млн баррелей (прогноз был — 1,078 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 0,7 млн баррелей, до 148,4 млн баррелей (прогноз был 0,572 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 79 тыс., до 9,502 млн баррелей в сутки.

Цена упала, но осталась торговаться выше минимума $50,02 от 15.08. На торгах в Азии баррель Brent стоит $50,49 (0,38%). В четверг вероятно снижение курса до $49,95. Это лишь мое предположение, так как есть запас для снижения котировок.

Не исключено, что покупатели избегут падения. 16 августа доллар США подешевел по всему рынку после публикации протоколов FOMC. На торгах в Азии он торгуется в минусе к своим конкурентам. Дальнейшее его ослабление поможет нефтяным котировкам вернуться к $51,20.

Напомним, 16 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,04%, до $50,80 за баррель, WTI — на 1,59%, до $47,70 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,13 за баррель.

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