Набережные Челны, Татарстан, 17 августа, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Исполком Набережных Челнов подвёл итоги конкурса на обеспечение питания школьников 35 школ и гимназий города. Для того, чтобы накормить одного ученика определено 52,3 рубля в день для семей, где четыре и более ребёнка, и 6,8 рубля в день для всех остальных. Финансировать питание будут не только из бюджета муниципалитета, но и за счёт средств самих образовательных учреждений. Победителем конкурса стало ООО «Школьное питание» из Набережных Челнов, работающее на этом рынке с 2003 года. Стоимость контракта — более 10,12 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Для отсева неопытных поставщиков конкурс был объявлен с ограничениями. В нём могли принять участие только те, кто в последние три года имел контракт на оказание услуг общественного питания для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. При этом стоимость такого контракта должна быть не менее 20% от начальной цены конкурса, то есть не менее 2 024 091 рубля.

В технической документации к конкурсу указано примерное меню с учётом разовой стоимости 6,8 рубля. В первый день предлагается 175 гр пшеничной каши со стаканом чая с сахаром и 30-граммовый кусок хлеба. На второй день это будет уже 150 гр рисовой каши с 3 гр сливочного масла, чаем и куском хлеба. В плане питания на все 12 дней присутствуют только каши. Мясо, рыба, овощи или фрукты в примерном меню не фигурируют, меняются только названия каш.

Примечательно, на питание участников августовской конференции работников образования было затрачено 2,63 млн рублей. Мероприятие прошло в Татарии с 7 по 15 августа 2017 года. Согласно госзакупке, в меню отдельно было прописано вип-меню на 15 персон, включающее уху из стерляди, сырное ассорти из сыров чеддер, эдам и гауда, стейк из сёмги, фруктовое ассорти, морепродукты. Завтрак и обед на каждого из этих 15 человек обошёлся в 5,5 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая проверка школ региона была проведена после отравления учащихся в декабре 2016 года. Тогда после обеда в столовой лицея было госпитализировано 25 человек.

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Рассказывая о результатах проверки, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина тогда заявила, что учебные заведения при расчёте меню «все нормы взяли по минимуму». Она объяснила это невысокими дотациями на питание из бюджета республики — 6,8 рубля ежедневно. При том, что, например, в школах Казани обед стоит 58 рублей, а завтрак 22 рубля.

Доклад был озвучен на заседании профильного комитета Госсовета РТ. Тогда же депутаты предложили разработать единую республиканскую программу по решению проблемы, а глава региона Рустам Минниханов потребовал от глав районов обеспечить нормальное питание, назвав это вопросом чести.

Отметим, по данным Управления Роспотребнадзора Татарии, в новом учебном году в Татарии число учеников в школах пополнится ещё на 47 362 первоклашки. Кроме того, будут открыты шесть новых школ на 4511 мест.

В течение 2016−2017 учебного года Управлением проведено 599 обследований школ, из них соответствуют санитарным правилам 594.