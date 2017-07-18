На конференции «проедят» 2,63 миллиона из бюджета района: закупки в Татарии

Казань, , 14:23 — REGNUM Из бюджета Муслюмовского района Татарии на питание участников Августовской конференции планируют потратить 2,63 млн рублей. Аукцион по определению исполнителя, согласно документам, пройдёт 21 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие пройдёт в Муслюмово с 7 по 15 августа 2017 года. Заказчиком контракта на оказание услуг по организации питания участников конференции выступает МКУ «Управление образования» района. В документации отмечается, что услуга должна включать в себя не только закупку и транспортировку продуктов до места, но и организацию питания, сбор и вывоз отходов. Техническое задание содержит и меню завтраков, обедов и ужинов. В частности, оно разделяется по стоимости и набору продуктов. Среди блюд, которые должны быть рассчитаны отдельно на 15 персон — уха из стерляди, сырное ассорти из сыров чеддер, эдам и гауда, стейк из сёмги, фруктовое ассорти, морепродукты. Предполагается, что завтрак и обед на каждого из этих 15 человек обойдётся в 5,5 тыс. рублей. Общая численность участников мероприятия в документации не уточняется.

Кроме того, на конференцию должны поставить 4 150 бутылок минеральной воды без газа объёмом 0,5 литра и 100 бутылок «Нарзана». Общая стоимость этой части поставки — 130 тыс. рублей.

Напомним, августовская конференция работников образования проводится в районе ежегодно. На ней участники подводят итоги выполненной работы и ставят задачи на предстоящий период.