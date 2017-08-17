Москва, 17 августа, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая выведет на орбиту космический аппарат военного назначения, проведен с находящегося на территории Казахстана космодрома Байконур (Казахстан), сообщили Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск ракеты-носителя «Протон-М»

«С космодрома Байконур успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — уточнили в Минобороны.

Пуск прошел в штатном режиме. Отмечается, что пуском руководит заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что третий запуск с космодрома «Восточный» состоится 22 декабря 2017 года.

Единственный пока запуск с этого космодрома прошел 28 апреля 2016 года: стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя космическими аппаратами на борту. Второй запуск должен пойти 28 ноября 2017 года.

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