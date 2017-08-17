Пекин, 17 августа, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Индия должна поменять свое представление о Южной Азии, которое застряло во времени ее былой гегемонии в регионе времен холодной войны, поскольку реалии кардинально изменились с тех пор, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times от 16 августа.

Индия

Анализируя недавние переговоры вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, которые он провел со своим непальским коллегой Биджаем Кумар Гачадаром, завершившиеся 16 августа, в рамках которых были достигнутые определенные договоренности между странами в сфере сотрудничества, авторы статьи указывают на тот факт, что они вызвали серьезное беспокойство в индийских правящих кругах.

«Беспокойство Нью-Дели тем, что южноазиатские страны развивают отношения с другими ключевыми державами — превратно, поскольку основано на старом понимании Индией региона, которое в новую эпоху не работает. После ухода британских колонистов Индия стала доминирующей державой в регионе. В эпоху холодной войны ключевые державы были слишком заняты противостоянием в других регионах, и им некогда было заниматься индийской региональной гегемонией», — говорят авторы статьи, указывая на в их понимании «отставшую от жизни» ментальность индийцев, которая расходится с реалиями, где Индия уже не в состоянии контролировать малые страны региона, подавляя их суверенитет в условиях глобализации.

При этом газета утверждает, что Пекин выстраивает отношения со странами региона на основе взаимной доброй воли, которая не «затрагивает интересов третьих стран», в то время как Индия «смотрит своим старомодным умом на неполитические процессы сквозь призму геополитической оптики» в условиях, когда геополитика размыта прагматическим интересом.

Кроме того, по мнению редакции газеты, ни Китай ни Непал, ни Бутан не намерены терпеть на себе давление Индии, которая мешает им выстраивать нормальные отношения со странами, входящими в состав Совбеза ООН.

«Индия должна отказаться от ментальности времен холодной войны и региональной гегемонии, что позволит ей увидеть огромное количество возможностей, которые даст ей стремительно развивающийся Китай вместо того, чтобы видеть в нем угрозу. Как не будет видеть угрозы в том, что Китай всего-навсего строит дорогу вдоль границы между странами, и не будет посылать туда свои войска, чтобы сорвать строительство», — продолжает газета, добавляя, что индийцы «настолько узколобые, что верят, будто дорога вдоль границы может определить стратегические позиции Китая и Индии».

Как утверждает издание, Индия рассматривает страны Южной Азии в качестве своего заднего двора, что доказывает ограниченность ее видения ситуации в мире, указывая на то, что даже США не стали вмешиваться, когда латиноамериканские страны развивали свои отношения с другими странами по всему миру, а Россия не мешала глобальной дипломатии бывших советских республик.

«Никто из ключевых держав не заинтересован видеть Индию своим врагом или играть в геополитические игры с нулевой суммой. Малые страны на юге Гималаев имеют право развивать дружеские отношения с Китаем и Индией в одно и то же время, и это не затрагивает интересов ни одних, ни других», — подводит итог редакция газеты Global Times.

Напомним, что в СМИ на днях просочились слухи, что в районе Ладакх в южном Кашмире на спорном участке индийско-китайской границы произошло столкновение пограничников двух стран, в процессе которого стороны якобы закидывали друг друга камнями и бранными словами. Власти Китая не опровергли и не подтвердили эту информацию, заявив лишь, что китайские войска «всегда поддерживали мир на… границе и патрулировали свою зону контроля».

Кроме того, китайская пресса, как сообщало ранее ИА REGNUM, утверждает, что индийские пограничники в количестве 400 человек незаконно пересекли в полном обмундировании во всеоружии границу Китая, продвинувшись на 100 метров вглубь и начали возводить препятствия для строительства китайской стороной дороги. Это вызвало дипломатический скандал с требованиями Поднебесной к Индии немедленно вывести своих военных.