Нью-Йорк, США, 17 августа, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Проверка информации о том, что Великобритания и США поставляли в Сирию химическое оружие, должна быть проведена на уровне ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Комментируя сообщения о том, что химическое оружие в Сирию могло попадать из Великобритании и США, Небензя отметил, что данные требуется проверить, и это можно сделать через СМР — Совместный механизм ООН и ОЗХО.

«Это может входить в полномочия СМР», — сказал он.

Напомним, 16 августа заместитель сирийского министра иностранных дел Фейсал Микдад заявил, что в Сирии найдено химическое оружие американского и британского производства. Оно обнаружено на складах, которыми ранее распоряжались террористы.

В качестве доказательства Дамаск привел фотографии ручных гранат, начиненных раздражающими газами CS и CN. Были названы и производители запрещенного оружия — Federal Laboratories и NonLethal Technologies, — обе американские, и британская Cherming Defence UK.

Микдад от лица сирийских властей гарантировал, что международные наблюдатели могут приехать в любую точку Сирии, которая сейчас контролируется Дамаском. В то же время он сказал, что в Дамаске не рассчитывают на пересмотр отношения к сирийскому президенту Башару Асаду, упорно, несмотря на отсутствие доказательств, обвиняемому в применении химоружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель британского внешнеполитического ведомства выступил с опровержением этой информации: Лондон не причастен к экспорту какого бы то ни было оружия в Сирию.