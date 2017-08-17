Китайский чиновник продавал поддельные лекарства от СПИДа
Пекин, 17 августа, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Сотрудник центра контроля и профилактики заболеваний центральной провинции Хэнань в Китае был исключен из Коммунистической партии Китая за продажу поддельных лекарств пациентам, сообщает 16 августа агентство «Синьхуа».
По поступившей информации, бывший руководитель отдела мониторинга инфекционных заболеваний центра в городе Лоян по имени Се Яфэн продавал несертифицированные лекарства традиционной китайской медицины, которые, по его словам, «могли вылечить СПИДа» ВИЧ-положительным пациентам.
Центр снял Се с его должности еще в июне. В ответ на жалобы со стороны пациентов, комиссия местной дисциплинарной инспекции исключила Се со всех занимаемых им постов в Компартии в наказание за его преступления.
С 2003 года Китай бесплатно предоставляет антиретровирусные препараты больным СПИДом и ВИЧ-положительным гражданам.
Напомним, что власти Поднебесной в настоящее время проводят кампанию по чистке партийных рядов от недоброкачественного контингента в рамках борьбы с коррупцией и нарушениями партийной дисциплины.