Пекин, 17 августа, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Сотрудник центра контроля и профилактики заболеваний центральной провинции Хэнань в Китае был исключен из Коммунистической партии Китая за продажу поддельных лекарств пациентам, сообщает 16 августа агентство «Синьхуа».

Средства традиционной китайской медицины

По поступившей информации, бывший руководитель отдела мониторинга инфекционных заболеваний центра в городе Лоян по имени Се Яфэн продавал несертифицированные лекарства традиционной китайской медицины, которые, по его словам, «могли вылечить СПИДа» ВИЧ-положительным пациентам.

Центр снял Се с его должности еще в июне. В ответ на жалобы со стороны пациентов, комиссия местной дисциплинарной инспекции исключила Се со всех занимаемых им постов в Компартии в наказание за его преступления.

С 2003 года Китай бесплатно предоставляет антиретровирусные препараты больным СПИДом и ВИЧ-положительным гражданам.

Напомним, что власти Поднебесной в настоящее время проводят кампанию по чистке партийных рядов от недоброкачественного контингента в рамках борьбы с коррупцией и нарушениями партийной дисциплины.