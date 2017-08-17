Москва, 17 августа, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Сдвиг к рационализму наблюдается в обострившемся конфликте Вашингтона и Пхеньяна, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Комментируя заявление американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона о готовности к переговорам с Северной Кореей, которое было сделано после слов лидера КНДР Ким Чен Ына о намерении отложить ракетный обстрел острова Гуам в Тихом океане, Пушков написал:

«Ким пригрозил ударом по Гуаму, затем дал задний ход и ждет теперь реакции США. В Вашингтоне вдруг заговорили о диалоге. Сдвиг к рационализму».

Напомним, после того, как Кич Чен Ын заявил, что обстрела американской военной базы на Гуаме пока не планируется, но Вашингтону следует отказаться от агрессии в отношении Пхеньяна, Тиллерсон заявил:

«Мы по-прежнему заинтересованы в поиске возможностей начать диалог, но это зависит от него [главы КНДР]».

Кроме того, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт ретранслировала намерение Вашингтона поговорить с главой Северной Кореи, но после того, как Пхеньян покажет свое желание провести «денуклеаризацию».

"Мы хотели бы провести переговоры с Ким Чен Ыном, когда наступит подходящий момент», — сказала дипломат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп позитивно оценил решение Ким Чен Ына, назвав его «разумным и взвешенным». Глава Белого дома подчеркнул, что если бы северокорейский лидер не отказался от своих планов атаковать Гуам, сложилась бы катастрофическая ситуация.