Пекин, 17 августа, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Вашингтон вновь выпустил ежегодный международный доклад по положению дел с религией, атакующий религиозную политику КНР, продолжая сохранять Китай в списке стран, «вызывающих особую озабоченность», при этом в самих США процветает «белый» национализм, говорится в статье газеты «Синьхуа» от 16 августа.

Ку-клукс-клан

Как утверждает газета, доклад есть не что иное, как политическое ханжество, демонстрируемое американским правительством, сдабриваемое вмешательством в дела других стран.

«Пока США еще не оправились от смерти и насилия, увиденных в результате выступления белого националиста в американском Шарлотсвилле, им следует на минутку задуматься о своей внутренней ситуации с правами человека, прежде чем тыкать пальцем в Китай», — говорится в статье.

В ней также утверждается, что в Китае все совершенно иначе, что китайцы всех этнических групп живут в полной религиозной свободе, которая ограничена только лишь государственными законами и Конституцией страны.

При этом в докладе Госдепартамента о ситуации в Китае за 2016 год сделаны выводы, которые основываются на неподтвержденной информации в СМИ, докладах НКО, которые нельзя считать достоверными источниками информации. Причем некоторые НКО, вероятно, являются вне закона из-за обеспечения непрозрачных интересов, утверждают авторы статьи.

В докладе также говорится о социальной дискриминации уйгурских мусульман и тибетских буддистов и следуют обвинения в искажении правды. Однако, по словам «Синьхуа», в Китае законом обеспечена защита прав религиозных и национальных меньшинств.

«Тем не менее вывешивание знамени религии не должно становиться лазейкой, в которой можно избежать наказания за преступную деятельность, — утверждает издание. — Некоторые религиозные экстремисты, сепаратисты и террористы оправдывают свое насилия на территории Китая борьбой за религиозную свободу и права человека».

Будучи страной самостоятельной, Китай подавляет подобные группы во имя сохранения социальной стабильности и территориальной целостности. При этом, как заявляется в материале, Китай совершил серьезный прорыв за последние годы в вопросе защиты прав человека, и США стоит уделить «пристальное внимание» своим собственным проблемам, включая высокий уровень преступности и расизм.

«На фоне недавних стычек между белыми расистами и их оппонентами в США обвинения в адрес Китая просто пронизаны двойными стандартами. Во время смертельных столкновений в Шарлотсвилле, Вирджиния, водитель направил свою машину в группу демонстрантов, раскидав в воздухе человеческие тела, убив при этом 32-летнюю женщину и ранив почти два десятка человек», — упрекает «Синьхуа» Соединенные Штаты в необъективности, отмечая, что расизм и насилие являются серьезными проблемами разделенного американского общества.

Издание также отмечает, что, несмотря на самопровозглашенную США роль «чемпиона в области прав человека», единственная супердержава далека от того, чтобы быть примером для подражания.

«Вашингтону следует положить конец его политическом ханжеству и прекратить влезать во внутренние дела, выпуская год за годом недостоверные доклады», — заканчивает мысль автор материала.

Напомним, что в американском Шарлотсвилле продолжаются беспорядки, разогретые попыткой сноса памятника герою гражданской войны в США со стороны конфедератов генералу Роберту Ли. Ранее в Шарлотсвилле ультраправые прошли с факельным шествием по городу, что спровоцировало массовые беспорядки, ставшие причиной смерти троих человек.