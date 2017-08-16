Зальцбург, Австрия, 16 августа, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Мигрант из Ирана совершил нападение на администрацию приюта для беженцев в австрийском городе Пух (федеральная земля Зальцбург), передаёт агентство APA.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания Нападение с топором

Как сообщается, 33-летний мужчина ранее подавал прошение о предоставлении ему убежища в Австрии, однако министерство внутренних дел отклонило заявку и письменно уведомило его о необходимости покинуть территорию страны.

Отказ австрийских властей привёл иранца в ярость и мужчина с топором ворвался в здание администрации приюта, где он проживал, и разрушил всё офисное помещение.

По счастливой случайности, в результате нападения никто не пострадал.

В настоящее время выходец из Ирана помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в мае сообщалось, что власти Австрии планируют до конца 2017 года депортировать 7 тысяч мигрантов. До этого МВД Австрии пообещало выплатить по тысяче евро первой тысяче мигрантов, которые обратятся в министерство с просьбой профинансировать их возвращение на родину.

За период с начала года страну добровольно покинули уже более тысячи человек, ещё почти две тысячи мигрантов были выдворены принудительно.