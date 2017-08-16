Анкара, 16 августа, 2017, 21:08 — ИА Регнум. «Отношения Анкары и Москвы с точки зрения экономического сотрудничества развиваются успешно, — пишет на страницах Sabah турецкий обозреватель Хилаль Каплан. — АЭС «Аккую», газопровод «Турецкий поток» — все это здорово. Но настораживает позиция России в отношении курдов. На встрече в Маниле глава МИД РФ Сергей Лавров высказал турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу пожелание привлечь курдскую сирийскую группировку «Отряды народной самообороны» (YPG) к участию в переговорном процессе в Астане. Чавушоглы напомнил московскому дипломату, что этим тот просит, чтобы Турция преступила «красную линию» своей геополитики, и отказал».

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По мнению аналитика, если Москва не откажется от идеи привлечения YPG к переговорам, то «позитивное развитие отношений может остановиться».

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«Когда Россия пошла на сотрудничество с Турцией при начале операции «Щит Евфрата», обе страны подали этим важный сигнал США о предпосылках к созданию альянса этих государств с возможным участием Ирана. Но если кому-то придет в голову мысль поддержать образование курдского государства на севере Сирии и юге Турции — это будет означать крах проекта. Реджеп Эрдоган предупреждал об этом еще 26 июня 2015 года», — сообщает журналист.

Предупреждение со страниц турецкого издания звучит более чем понятно. Однако, как обращают внимание некоторые эксперты, цитируемые Капланом слова Эрдогана были произнесены за несколько месяцев до кризиса в российско-турецких отношениях, случившегося из-за инцидента с Су-24, после чего не только много воды утекло, но и политические взгляды турецкого президента претерпели сильные изменения.

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